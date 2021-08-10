Вот это поворот! "Десятка" Месси останется в Барселоне

Руководство испанского футбольного чемпионата не позволило каталонскому клубу вывести из обращения десятый номер, под которым играл за Барселону Лионель

Месси ушел, но его "десятка" остается в Барселоне / Фото: Reuters

Барселона будет вынуждена определить игрока, который в новом сезоне будет выступать под номером 10, сообщает The Sun.

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Предполагалось, что каталонский клуб исключит этот номер из обращения в знак уважения к форварду Лионелю Месси, игравшему за каталонцев 20 лет.

Однако Барселона не сможет сделать это из-за правил Ла Лиги, которые обязывают команды присваивать своему списку из 25 игроков номера от 1 до 25.

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters