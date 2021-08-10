Вот это поворот! "Десятка" Месси останется в Барселоне

Барселона будет вынуждена определить игрока, который в новом сезоне будет выступать под номером 10, сообщает The Sun.
Предполагалось, что каталонский клуб исключит этот номер из обращения в знак уважения к форварду Лионелю Месси, игравшему за каталонцев 20 лет.
Однако Барселона не сможет сделать это из-за правил Ла Лиги, которые обязывают команды присваивать своему списку из 25 игроков номера от 1 до 25.
Напомним, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".
Месси вот-вот подпишет контракт с ПСЖ.
Грядущий переход 34-летнего Месси в ПСЖ подтвердил брат владельца парижан Халифа бин Хамад Аль-Тани: "Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в ПСЖ".
Добавим, что в ПСЖ "десятка" закреплена за Неймаром, в знак уважения к Лео бразилец был готов отдать ему этот номер, но аргентинец принять подарок отказался.
Скорее всего, в ПСЖ Месси будет играть под 30-м номером, под которым в свое время дебютировал в Барселоне.