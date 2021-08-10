Мессі з дружиною летять до Парижа: фото з літака

Сьогодні найкращий футболіст 21-го століття, який відіграв 20 років за Барселону, укладе контракт з Парі Сен-Жермен – дивіться, як аргентинець залишав Каталонію і летів до Франції

Лео з дружину прямують до Парижа / Фото: Instagram

Разом з дружиною, дітьми і своїм батьком Ліонель Мессі полетів з Каталонії до Парижа, де сьогодні ж поставить підпис під контрактом з ПСЖ.

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Про це перед вильотом заявив батько футболіста.

На питання, хто винен в тому, що Мессі залишає "блаугранас", тато Мессі відповів: "Запитайте в ФК Барселона".

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Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Нині Лео 34 роки.

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Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж удвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

СКІЛЬКИ ОТРИМУВАТИМЕ МЕССІ В ПСЖ

35 млн євро – за рік

2,9 мільйона євро – за місяць

675 тисяч євро – за тиждень

95 890 євро – за день

67 євро – за хвилину

1,1 євро – за секунду

Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".