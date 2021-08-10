Який жах! Мессі здерли з фасаду Камп Ноу

Сьогодні Ліонель Мессі укладає контракт з ПСЖ. А в Барселоні вирішили: чого очі не бачать, того серцю не жаль. І здерли величезне зображення аргентинця з фасаду свого стадіону "Камп Ноу".
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Моторошна картина!
ТАК БУЛО...
... А ТАК СТАЛО
І ЩЕ РАЗ: БУЛО – І СТАЛО:
ЗДЕРЛИ ЕПОХУ
Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.
Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж удвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.
СКІЛЬКИ ОТРИМУВАТИМЕ МЕССІ В ПСЖ
- 35 млн євро – за рік
- 2,9 млн євро – за місяць
- 675 тисяч євро – за тиждень
- 95 890 євро – за день
- 67 євро – за хвилину
- 1,1 євро – за секунду
Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".