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Итальянский клуб увеличил предложение за юную звезду "Динамо" до 12 миллионов

24 сентября, 19:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болонья планирует арендовать украинского нападающего с обязательным правом выкупа

Итальянская "Болонья" не оставляет попыток заполучить нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу. Ранее мы писали, что итальянский клуб предлагал за 20-летнего украинца 10 миллионов, однако киевляне требуют 15 мл плюс бонусы. Как сообщил сегодня журналист Николо Скира, "Болонья" вышла на "Динамо" с новыми условиями.

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Итальянский клуб предлагает арендовать Супрягу с обязательным правом выкупа, а "Динамо" за это получит 12 миллионов евро плюс бонусы. Тем не менее, по информации источника, Игорь Суркис твердо стоит на своем и не намерен отпускать игрока менее, чем за 15 млн. Добавим, что трансферное окно закроется 5 октября, поэтому на переговоры сторонам остается чуть более недели.

В текущем сезоне Владислав Супряга уже успел провести шесть матчей, забить три мяча, в том числе дебютный в еврокубках во вчерашнем матче против "Гента" (2:1), и сделать две результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает форварда в 7 миллионов евро.

Смотрите, как Владислав Супряга забил дебютный мяч в еврокубках:

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Динамо Киев Болонья Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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