Итальянский клуб увеличил предложение за юную звезду "Динамо" до 12 миллионов

Итальянская "Болонья" не оставляет попыток заполучить нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу. Ранее мы писали, что итальянский клуб предлагал за 20-летнего украинца 10 миллионов, однако киевляне требуют 15 мл плюс бонусы. Как сообщил сегодня журналист Николо Скира, "Болонья" вышла на "Динамо" с новыми условиями.

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Итальянский клуб предлагает арендовать Супрягу с обязательным правом выкупа, а "Динамо" за это получит 12 миллионов евро плюс бонусы. Тем не менее, по информации источника, Игорь Суркис твердо стоит на своем и не намерен отпускать игрока менее, чем за 15 млн. Добавим, что трансферное окно закроется 5 октября, поэтому на переговоры сторонам остается чуть более недели.

В текущем сезоне Владислав Супряга уже успел провести шесть матчей, забить три мяча, в том числе дебютный в еврокубках во вчерашнем матче против "Гента" (2:1), и сделать две результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает форварда в 7 миллионов евро.

Смотрите, как Владислав Супряга забил дебютный мяч в еврокубках:

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