В Россию уехал играть еще один футболист киевского "Динамо"

22-летний опорный полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перешел в клуб российской Премьер-лиги "Уфа", за который до контракта с "МанСити" выступал Александр Зинченко. Алибеков будет играть в "Уфе" на правах аренды до конца сезона 2020/2021, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Прошлый чемпионат Алибеков провел на правах аренды в чешском "Словане", сыграв там 13 матчей, а в нынешнем сезоне футболист успел попасть в заявку первой команды "Динамо" на матч чемпионата Украины против ФК "Львов".

"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры, – объяснил свою аренду в "Уфу" Алибеков. – Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу"

Ахмед Алибеков / Фото: Динамомания

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По словам Алибекова, произвести впечатление на Мирчу Луческу в "Динамо" ему помешала травма. "Получилось так, что я месяц, может даже больше, пропустил из-за повреждения. На третий день сборов получил травму, и Мирча Луческу не мог посмотреть на меня в официальных матчах", – говорит игрок.

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Напомним, ранее "Динамо" покинул любимчик Хацкевича. Кадири отправился вслед за бывшим тренером киевлян в Россию. До завершения сезона ганский футболист будет выступать в аренде за тульский "Арсенал".

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