Команде Хацкевича в России присудили техническое поражение за вспышку коронавируса

Клуб из Волгограда не обеспечил необходимые условия для проведения матча чемпионата России

Российский "Ротор", который тренирует бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, получил от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС техническое поражение за срыв поединка чемпионата России против "Краснодара". Как мы писали ранее, в составе "Ротора" произошла вспышка коронавируса.

Реклама

На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что ФК "Ротор" как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Краснодар" в указанном матче присуждена победа со счетом 3:0. Также к ФК "Ротор" применен штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России, говорится на официальном сайте КДК РФС.

Мы уже писали, что руководство "Ротора" не устраивает последнее место при Хацкевиче. На смену ему намерены взять Олега Кононова. После шести туров клуб из Волгограда занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе всего два очка.

В тренде Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр – Минспорта

Смотрите, как "Динамо" под руководством белоруса побеждало "Львов" незадолго до его ухода из Киева:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама