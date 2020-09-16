"Динамо" покинул любимчик Хацкевича. Кадири отправился вслед за тренером в Россию

Кадири не смог закрепиться в "Динамо" ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко

Киевское "Динамо" объявило об уходе из команды полузащитника Мохаммеда Кадири. До завершения сезона ганский футболист будет выступать в аренде за тульский "Арсенал", сообщается на официальном сайте киевлян. Отметим, что в "Арсенале" Кадири выступал до переезда в Украину.

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Отметим, что стать основным игроком в "Динамо" Кадири не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко. Хотя Хацкевич возлагал на ганского футболиста большие надежды и лестно отзывался о нем после покупки. Теперь же оба будут работать в одном чемпионате. Напомним, что белорус нынче возглавляет "Ротор", который сегодня получил техническое поражение за вспышку коронавируса в команде.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку. При этом из-за его ошибок киевляне с завидной регулярностью пропускали голы и получали в свои ворота пенальти.

Кадири покинул расположение "Динамо" почти сразу, как команду возглавил Мирча Луческу, однако только недавно он получил разрешение на работу в России.

Кадири начинал карьеру на родине в клубе "Ашанти Голд", с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской Бундеслиги – венскую "Аустрию". 2 августа 2018 года подписал арендное соглашение до окончания сезона 2018/2019 с тульским "Арсеналом", после окончания которого присоединился к "Динамо".

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Смотрите, как "Динамо" без Кадири завоевало Суперкубок Украины:

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