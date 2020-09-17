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Избиение футбольного арбитра: судье предложили замять дело

17 сентября, 14:39

Олег Люлька Олег Люлька

Адвокаты Никиты Данченкова добиваются тюремного срока для Романа Широкова, чуть не убившего судью прямо на поле

Российский футбольный арбитр Никита Данченков рассказал о своем отношении к бывшему капитану сборной России Роману Широкову после того, как Широков избил его прямо на поле. Напомним, это произошло в августе в ходе товарищеской встречи между командами "Матч ТВ", за которую играл известный футболист, и "Ничего Обычного"

"Публичные извинения Широкова? Не могу назвать это извинениями. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что "…несмотря на непоставленный пенальти…". Это не дело. Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ", – приводит слова Данченкова Sport24

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Роман Широков и Никита Данченков

Роман Широков и Никита Данченков / Фото: Championat.ru

Отметим, что на днях на звезду российского футбола завели "легкое" уголовное дело. За избиение судьи Роману Широкову светит лишь штраф, тогда как защита пострадавшего требует для игрока реальный срок. "Это было покушение на убийство. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части", – говорит адвокат пострадавшего.

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