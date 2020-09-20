Итальянский клуб собрался выкупить Супрягу у "Динамо" и предлагает новый вариант

Чуть более двух недель остается до закрытия трансферного окна в Италии, поэтому клубы по мере возможностей активизируются на трансферном рынке. Руководство "Болоньи" решило не отступать от желания приобрести нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу и готово пойти даже на некоторые жертвы. К слову, стало известно, что Супряга нравится "Милану".

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Авторитетный итальянский журналист Альфердо Педулла на своем сайте пишет, что на данный момент Владислав является главной целью "Болоньи". Напомним, итальянцы предлагали "Динамо" 10 миллионов евро, но украинцы хотят получить 15, да еще и бонусы. Теперь клуб Серии А готов увеличить предложение и пришлет в Киев свой вариант перехода Супряги послезавтра – во вторник. Какая именно там сумма будет стоять, пока неизвестно.

К слову, форварда сборной Украины из Гента хотят купить клубы чемпионата Италии. Яремчук, как и Супряга, заинтересовал "Болонью", но тренерский штаб Синиши Михайловича склоняется к игроку киевской команды.

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