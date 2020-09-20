Українська
$ 28,11
33,17

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Итальянский клуб собрался выкупить Супрягу у "Динамо" и предлагает новый вариант

20 сентября, 18:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Болонья" пришлет в киевский клуб новое предложение во вторник

Чуть более двух недель остается до закрытия трансферного окна в Италии, поэтому клубы по мере возможностей активизируются на трансферном рынке. Руководство "Болоньи" решило не отступать от желания приобрести нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу и готово пойти даже на некоторые жертвы. К слову, стало известно, что Супряга нравится "Милану".

Реклама

Авторитетный итальянский журналист Альфердо Педулла на своем сайте пишет, что на данный момент Владислав является главной целью "Болоньи". Напомним, итальянцы предлагали "Динамо" 10 миллионов евро, но украинцы хотят получить 15, да еще и бонусы. Теперь клуб Серии А готов увеличить предложение и пришлет в Киев свой вариант перехода Супряги послезавтра – во вторник. Какая именно там сумма будет стоять, пока неизвестно.

К слову, форварда сборной Украины из Гента хотят купить клубы чемпионата Италии. Яремчук, как и Супряга, заинтересовал "Болонью", но тренерский штаб Синиши Михайловича склоняется к игроку киевской команды.

В тренде
В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев предложение Болонья трансфер Владислав Супряга
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Расписание, трансляции и результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" – "Львов": где и когда смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Как живет самое футбольное село Украины: репортаж из Ковалевки
Как живет самое футбольное село Украины: репортаж из КовалевкиЧУ по футболу
У футболиста
У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
Победа на интуиции Луческу: видео голов и обзор матча
Победа на интуиции Луческу: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Львов"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять