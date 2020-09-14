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"Супряга нравится "Милану": детали возможного переезда динамовца в Италию

14 сентября, 10:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга пока что остается в Украине

В последнее время появляется немало информации о возможных трансферах лидеров киевского "Динамо" в европейские клубы. Говорят о финансовых проблемах клуба, в связи с чем на днях "Динамо" установило цену на Цыганкова и Супрягу.

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Молодого нападающего еще с лета сватают в итальянскую Серию А, а наибольший интерес к нему проявляет "Болонья". Свежие новости о возможном переезде Влада на Апеннины опубликовал Telegram-канал "Джанлука Лападула":

"Вчера Repubblica написала, что Синиша Михайлович звонил Супряге, чтобы убедить его перейти в "Болонью". Другие медиа утверждают, что Владислав хочет в "Болонью" и склоняется к переходу. Поговорил с Леонардо Лиматолой, который представляет интересы Супряги в Италии (это не посредник, а именно доверенное лицо Александра Яковенко).

"Михайлович не звонил Супряге, Супряга не соглашался на переход. Переговоры ведутся, предложение есть. У "Болоньи" сейчас ограниченные финансовые возможности, Sky еще не сделал все выплаты за прошлый сезон, и в целом ситуация с телеправами очень неопределенная. Нет гарантий в отношении бюджета. Поэтому не уверен, что Болонья будет платить больше 10 миллионов евро.

С представителями "Милана" я общался лично, им нравится Супряга. Но клуб следит за множеством футболистов".

Недавно "Динамо" разгромило "Полесье" с дублем Супряги.

Смотрите, как Владислав бил по воротам "Олимпика" в матче чемпионата Украины:

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футбол Динамо Киев Болонья трансфер Владислав Супряга
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