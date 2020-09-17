Форварда сборной Украины из Гента хотят купить два клуба чемпионата Италии

Украинский нападающий Роман Яремчук на некоторое время стал трансферной целью сразу двух итальянских клубов. Интерес к 24-летнему львовянину проявили "Болонья" и "Рома". Напомним, на днях "Гент" уволил тренера после ссоры с украинцем.

Реклама

Интересно, что "Болонья" захотела пополнить свои ряды Яремчуком после того, как возникли проблемы с трансфером другого украинца – Владислава Супряги из "Динамо". Итальянский клуб не может удовлетворить финансовые запросы киевлян. Сайт "Футбол 24" пишет, что есть надежное подтверждение предметного интереса "Болоньи" к Роману. Команде Синиши Михайловича нужен форвард, который будет забивать и поможет побороться за место в Лиге Европы. Также "Болонья" предлагала взять Яремчука в аренду с правом выкупа.

Рассматривает вопрос приобретения нашего сборника и "Рома", которая не может определиться с будущим боснийского бомбардира Эдина Джеко. Однако подробностей из лагеря римлян пока что нет.

Впрочем все попытки итальянцев приобрести Яремчука разбились о нежелание "Гента", с которым у парня контракт до 2023 года, продавать украинца. Клуб хочет поднять его цену за счет выступления в еврокубках, а также дальнейшего появления Романа в форме сборной на Евро-2020.

В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Позавчера удачный удар Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

Реклама

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в чемпионате Бельгии:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама