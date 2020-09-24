Луческу побил рекорд Лобановского в еврокубках

Румынский специалист стал тренером, который провел больше всего матчей в еврокубках у руля украинских команд

Выездной матч "Динамо" против "Гента" 2:1 стал для главного тренера киевлян Мирчи Луческу уже 136-м поединком в еврокубках во главе украинских команд. Таким образом 75-летний специалист из Румынии побил рекорд Валерия Лобановского, который у руля динамовцев в еврокубковых турнирах провел 135 встреч.

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Отметим, что до "Динамо" Мирча Луческу провел 134 встречи в еврокубках, будучи главным тренером "Шахтера".

В ТОП-3 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках также входит Мирон Маркевич, у которого за время работы в "Карпатах", "Металлисте" и "Днепре" накопилось 75 международных матчей. За ним идут Юрий Семин (39 игр) и Евгений Кучеревский (33).

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, еще до прихода в "Динамо" Мирча Луческу возмущался, что в рейтинге лучших тренеров в истории футбола, составленном изданием France Football, он занял лишь 41 строчку, тогда как Валерия Лобановского поставили на шестое место.

"Я очень удивлен позицией Лобановского, – говорил Луческу. – Когда он уехал работать за рубеж, у него не было абсолютно никаких результатов. Если вы посмотрите на другие сайты, в частности, на УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям"

Позже Луческу взял назад свои слова о Лобановском. "Я жалею, что так получилось, и прошу прощения. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Важным тренером. Потому что он создал систему", – признал Мирча.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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