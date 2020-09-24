Футбольный агент двумя словами объяснил, чем нынешнее "Динамо" отличается от прежнего

После победы над "Гентом" 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов известный футбольный агент Вячеслав Заховайло двумя словами объяснил главное отличие нынешнего "Динамо" от прежнего. "Тренер появился", – говорит агент.

Реклама

Читайте также: Мирча Луческу о победе над "Гентом": "Надеялся, что забьем и третий гол"

"Гент" – "Динамо" 1:2. Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но "Динамо" очень близко к решению поставленной задачи. У многих болельщиков "Динамо" сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... Но есть результат. Хочу всем напомнить – у нас тренер появился", – высказался о трансформации результатов киевлян в еврокубках Вячеслав Заховайло у себя в Facebook

Реклама Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Читайте также: "Положение почти безнадежное": тренер "Гента" прокомментировал поражение от "Динамо"

Ранее мы писали, что Луческу побил рекорд Лобановского. Румынский специалист стал тренером, который провел больше всего матчей в еврокубках у руля украинских команд.

Смотрите, как "Динамо" обыграло на выезде "Гент" (2:1)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама