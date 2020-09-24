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Футбольный агент двумя словами объяснил, чем нынешнее "Динамо" отличается от прежнего

24 сентября, 14:31

Олег Люлька Олег Люлька

Вячеслав Заховайло высказался о трансформации результатов столичного клуба в еврокубках

После победы над "Гентом" 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов известный футбольный агент Вячеслав Заховайло двумя словами объяснил главное отличие нынешнего "Динамо" от прежнего. "Тренер появился", – говорит агент.

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"Гент" – "Динамо" 1:2. Остается только поздравить с хорошим результатом. Это еще не окончательная победа, но "Динамо" очень близко к решению поставленной задачи. У многих болельщиков "Динамо" сейчас полное недоумение. Игроки те же, играют вроде не так ярко... Но есть результат. Хочу всем напомнить – у нас тренер появился", – высказался о трансформации результатов киевлян в еврокубках Вячеслав Заховайло у себя в Facebook

Вячеслав Заховайло
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Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Ранее мы писали, что Луческу побил рекорд Лобановского. Румынский специалист стал тренером, который провел больше всего матчей в еврокубках у руля украинских команд.

Смотрите, как "Динамо" обыграло на выезде "Гент" (2:1)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия Вячеслав Заховайло

Источник: Сегодня|Спорт

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