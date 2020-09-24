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Мирча Луческу о победе над "Гентом": "Надеялся, что забьем и третий гол"

24 сентября, 07:33

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер киевлян признался, что очень доволен результатом поединка в Бельгии

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Гентом" 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, добытую накануне в Бельгии. Напомним, в конце второго тайма численное преимущество киевлян, в котором они оказались после удаления у "Гента" Безуса, реализовал Карлос Де Пена.

"Как я и говорил накануне, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней"

"Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме"

"Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт "Динамо"

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Ответная встреча команды Мирчи Луческу с "Гентом" состоится на НСК "Олимпийский" 29 сентября. Ранее Де Пена рассказал, как "Динамо" надо сыграть с бельгийцами в Киеве.

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Обзор матча "Гент" – "Динамо" (1:2)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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