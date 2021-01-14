"Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Перепутали название

Итальянский "Лацио" сообщил о комической ситуации, которая может перерасти для клуба в серьезные проблемы. Дело в том, что финансовый отдел римлян ошибочно перечислил два платежа за игрока Педру Нету на сумму 11 миллионов евро не тому клубу. Ранее мы писали, что "Лацио" проявляет интерес к Александру Зинченко.

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Как пишет The Guardian, они перепутали лиссабонский "Спортинг" и "Брагу", так как в оригинальном названии обеих команд присутствует слово Sporting.

Согласно отчетам итальянского клуба, два платежа в отношении португальского форварда были выплачены "Спортингу" из Лиссабона в июле 2018 года и марте 2019 года – несмотря на то, что он никогда не играл за этот клуб.

Впрочем, на этом проблемы "Лацио" не закончены. Оказывается, что и сама сумма компенсации расходится. Теперь проблемой будут заниматься юристы всех трех команд.

Педру Нету является воспитанником "Браги". В 2017 году он был арендован "Лацио" с правом выкупа, а затем римляне перепродали игрока в английский "Вулверхэмптон", где он выступает на сегодняшний день.

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Смотрите, как "Вулверхэмптон" играет в Лиге Европы:

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