"Ливерпуль" не сумел обыграть аутсайдера Премьер-лиги

Довольно неожиданно завершились последние матчи 15-го тура чемпионата Англии. В воскресенье поздно вечером лидер Премьер-лиги, "Ливерпуль", ограничился ничьей в домашней игре с "Вест Бромвичем" – предпоследней командой турнира. Также накануне подача Ярмоленко спасла "Вест Хэм" от поражения "Брайтону".

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"Ливер" просто обязан был громить соперника. Команда Юргена Клоппа отдыхала восемь дней и в первом тайме "выносила" "Вест Бром" с поля. Правда, единственный гол на 12-й минуте эффектно забил Садио Мане. Но расслабленность во втором тайме привела к тому, что нигериец Семи Аджайи после углового сравнял счет – 1:1. Отойти от шока хозяева не сумели.

По схожему сценарию развивался и поединок в Вулверхэмптоне, где "Тоттенхэм" упустил три очка в дуэли с середняком – 1:1. Причем, "Шпоры" открыли счет усилиями француза Танги Ндомбеле уже на первой минуте. А восстановил равновесие марокканский защитник хозяев Ромайн Сайсс также после углового на 86-й минуте.

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Ранее в этом туре "Эвертон" вырвался на второе место в АПЛ, "МанСити" разобрался с "Ньюкаслом". "Ливерпуль" остался лидером, но его преимущество над земляками из "Эвертона" сократилось до трех очков. "Тоттенхэм" же не сумел обойти "МЮ" и держится на пятой позиции.

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Следующий тур АПЛ стартует уже в понедельник, 28 декабря.

Смотрите, как "Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтьюлландом" в Лиге чемпионов:

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