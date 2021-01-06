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Ни один воин не сражается в одиночку: футболист "Браги" серьезно заболел

6 января, 16:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Диогу Казимиру диагностировали лимфому

Неприятные новости пришли из Португалии. 22-летний защитник "Браги" Диогу Казимиру приостановил карьеру на неопределенный срок.

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Причиной стало онкологическое заболевания. У Казимиру была обнаружена лимфома.

"С данного момента "Брага" выражает Диогу Казимиру полную поддержку в этой борьбе, которая касается всех. Потому что ни один воин не сражается в одиночку", – говорится в сообщении футбольного клуба.

Напомним, что в этом сезоне "Брага" играла с "Зарей" в одной группе Лиги Европы. Португальский клуб вышел в 1/16 финала, где сыграет против "Ромы".

Ранее мы писали, что французский футболист "Генгама" Натаэль Джулен погиб в ДТП. Нападающий, которому было всего 23 года, на автомобиле возвращался с тренировки и не справился с управлением.

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Мы также сообщали, что бывший тренер "Барселоны" признался, что страдает от неизлечимой болезни. Хуан Карлос Унсуэ сообщил, что болен боковым амиотрофическим склерозом.

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футболист Брага Португалия
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