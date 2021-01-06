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Жоден вояк не бореться самотужки: футболіст "Браги" серйозно захворів

6 січня, 16:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Діогу Казимиру діагностували лімфому

Неприємні новини прийшли з Португалії. 22-річний захисник "Браги" Діогу Казимиру призупинив кар'єру на невизначений термін.

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Причиною стало онкологічне захворювання. У Казимиру була виявлена лімфома.

"З даного моменту" Брага "висловлює Діогу Казимиру повну підтримку в цій боротьбі, яка стосується всіх. Тому що жоден вояк не бореться самотужки", – йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Нагадаємо, що в цьому сезоні "Брага" грала з "Зорею" в одній групі Ліги Європи. Португальський клуб вийшов в 1/16 фіналу, де зіграє проти "Роми".

Раніше ми писали, що французький футболіст "Генгама" Натаель Джулен загинув в ДТП . Нападник, якому було всього 23 роки, на автомобілі повертався з тренування і не впорався з керуванням.

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Ми також повідомляли, що колишній тренер "Барселони" зізнався, що страждає від невиліковної хвороби. Хуан Карлос Унсуе повідомив, що хворий на бічний аміотрофічний склероз.

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