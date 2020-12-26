Запретили супермаркеты перед Новым годом: на что толкает новый COVID-19 клубы Англии

Главный тренер английского "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту рассказал о новогодних мерах безопасности в его команде. Так, из-за стремительного роста заразившихся коронавирусом в стране пришлось ограничить передвижение игроков. В частности, футболистам запретили посещать супермаркеты и другие магазины. И это в канун Рождества и Нового года!

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"С самого начала пандемии наши работники регулярно собирали для игроков коробки со всем необходимым – вещами и продуктами. И в разгар пандемии они были у всех. Когда ситуация улучшилась, мы сказали игрокам: "Ладно, теперь вы можете ходить в магазины". Но сейчас коронавирус снова набирает обороты, появилась новая разновидность, которую все боятся. И мы снова ввели запрет на посещение супермаркетов", – цитирует Эшпириту Санту ESPN.

Нуну Эшпириту Санту / Фото: Reuters

Напомним, что после 14 туров "Вулверхэмптон" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

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Отметим, что с начала пандемии в футболе вводилось множество запретов – начиная от рукопожатий и заканчивая вечеринками. Однако многие звезды английской Премьер-лиги шли вразрез с правилами. Например, бывший одноклубник Криштиану Роналду Мойзе Кин устроил бурную вечеринку с участием моделей и заплатил за это 115 000 евро штрафа.

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