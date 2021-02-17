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Итальянский клуб могут лишить очков за махинации с тестированием на коронавирус

17 февраля, 10:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянцы оправдывались тем, что использовали разные лаборатории

"Лацио" признан виновным в махинациях с результатами тестирования на коронавирус. Расследование началось еще в ноябре 2020 года, когда прокуратуру заинтересовали подозрительные тесты на коронавирус у троих игроков римлян – Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши.

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Эта тройка не полетела с командой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита" (1:1), однако накануне принимала участие в матче чемпионата Италии против "Торино" (4:3). А затем Иммобиле принял участие в матче против "Ювентуса" (1:1).

В клубе тогда объяснили это тем, что тестирование для Серии А и Лиги чемпионов проходит в разных лабораториях. Тем не менее, расследование признало виновным президента клуба Клаудио Лотито и двух членов медицинской бригады, сообщает sport.sky.it.

Римский клуб может быть лишен четырех очков в чемпионате Италии, заработанных в матчах против туринских клубов. Если с "Лацио" снимут очки, то клуб все равно останется на седьмом месте в Серии А, но будет отставать от третьего уже на семь баллов.

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Смотрите, как "Лацио" играл с "Интером" в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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