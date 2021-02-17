Італійський клуб можуть позбавити очок за махінації з тестуванням на коронавірус

"Лаціо" визнаний винним у махінаціях з результатами тестування на коронавірус. Розслідування почалося ще в листопаді 2020 року, коли прокуратуру зацікавили підозрілі тести на коронавірус у трьох гравців римлян – Чіро Іммобіле, Лукаса Лейви і Томаса Стракоши.

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Ця трійка не полетіла з командою на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти російського "Зеніту" (1:1), проте напередодні брала участь в матчі чемпіонату Італії проти "Торіно" (4:3). А потім Іммобіле взяв участь в матчі проти "Ювентуса" (1:1).

У клубі тоді пояснили це тим, що тестування для Серії А і Ліги чемпіонів проходить в різних лабораторіях. Проте, розслідування визнало винним президента клубу Клаудіо Лотіто і двох членів медичної бригади, повідомляє sport.sky.it.

Римський клуб може бути позбавлений чотирьох очок в чемпіонаті Італії, зароблених в матчах проти туринских клубів. Якщо з "Лаціо" знімуть очки, то клуб все одно залишиться на сьомому місці в Серії А, але буде відставати від третього вже на сім балів.

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Дивіться, як "Лаціо" грав з "Інтером" в чемпіонаті Італії:

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