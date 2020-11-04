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В "Лацио" оправдались за подозрительные тесты на коронавирус. Клуб могут исключить из Серии А

4 ноября, 17:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Три игрока не полетели на матч Лиги чемпионов, но играли накануне в чемпионате Италии

В итальянском "Лацио" объяснили скандал с подозрительными тестами на коронавирус, из-за чего клуб могут исключить из чемпионата Италии. Глава медицинского штаба Иво Пульчини рассказал, что тестирование для Лиги чемпионов отличается от того, которое делают игрокам перед матчами Серии А.

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Пробы для УЕФА анализируют на три гена, в то время, как лаборатории Серии А обрабатывают тесты только на два гена. Представитель клиники, где делались тесты, рассказал, что у игроков "Лацио" был положительный тест, но как раз по третьему гену, который не является заразным. Они сообщили об этом клубным докторам, а они уже сами принимали решение, выпускать игроков на поле или нет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что прокуратуру заинтересовали подозрительные тесты на коронавирус у троих игроков римлян – Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши. Эта тройка не полетела с командой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита", однако накануне принимала участие в матче чемпионата Италии против "Торино" (4:3). Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября.

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Лига чемпионов чемпионат Италии Лацио коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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