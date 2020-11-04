В "Лацио" оправдались за подозрительные тесты на коронавирус. Клуб могут исключить из Серии А

Три игрока не полетели на матч Лиги чемпионов, но играли накануне в чемпионате Италии

В итальянском "Лацио" объяснили скандал с подозрительными тестами на коронавирус, из-за чего клуб могут исключить из чемпионата Италии. Глава медицинского штаба Иво Пульчини рассказал, что тестирование для Лиги чемпионов отличается от того, которое делают игрокам перед матчами Серии А.

Реклама

Пробы для УЕФА анализируют на три гена, в то время, как лаборатории Серии А обрабатывают тесты только на два гена. Представитель клиники, где делались тесты, рассказал, что у игроков "Лацио" был положительный тест, но как раз по третьему гену, который не является заразным. Они сообщили об этом клубным докторам, а они уже сами принимали решение, выпускать игроков на поле или нет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что прокуратуру заинтересовали подозрительные тесты на коронавирус у троих игроков римлян – Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши. Эта тройка не полетела с командой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита", однако накануне принимала участие в матче чемпионата Италии против "Торино" (4:3). Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама