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"Интер" – "Лацио": прогноз на матч дня в Италии

14 февраля, 16:44

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что гости за счет свежести не проиграют

В воскресенье, 14 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане состоится матч 22-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Лацио". В случае победы, "Интер" обойдет "Милан" и возглавит турнирную таблицу Серии А. Начало поединка – в 21:45. Прямая трансляция матча состоится на канале "Футбол 2" и сервисе OLL.TV.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ИНТЕР" – "ЛАЦИО"

"Нерадзури" расстроены и утомлены после вылета из Кубка от "Ювентуса", когда после поражения дома (1:2) в гостях они расписали нулевую ничью. Но у них есть все шансы побороться за "скудетто". В чемпионате у них одно поражение в последних пятнадцати матчах и пять кряду без них, но с двумя ничьими. Команда Конте идет на втором месте Серии А, отставая на малость от "Милана". Кадровых потерь нет.

"Лацио" не проигрывает семь матчей кряду, выиграв последние шесть. Благодаря этому "орлы" взлетели уже на 5-е место, причем справились они с весьма сильными соперниками – "Аталантой" и "Ромой". Последняя встреча в прошлом феврале в Риме завершилась победой хозяев (2:1), а в Милане победа была за "нерадзури" (1:0). Симоне Индзаги не рассчитывает на травмированных Луиса Фелипе и Томаса Стракошу.

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СТАВКА ОТ КРУТОРОГОВА. Стоит настраиваться на серьезное тактическое противостояние без изысканности и зрелищности. Раскрываться никто не будет. "Лацио" немного свежее. Думаю, римляне не проиграют.

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прогноз чемпионат Италии Лацио Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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