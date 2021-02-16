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Арестовали по запаху! У победителя Кубка УЕФА нашли 106 кустов марихуаны

16 февраля, 16:21

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-футболист "Ювентуса" Луиджи Сартор погорел на незаконной оранжерее

Знаменитый итальянский футболист Луиджи Сартор арестован полицией Пармы. На приусадебном участке 46-летнего Луиджи обнаружили 106 кустов марихуаны.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оранжерея Сартора располагалась в заброшенном коттедже. Марихуану выдал сильный запах.

По оценкам экспертов, количество кустов, которые выращивал спортсмен, позволило бы произвести более двух килограммов наркотика.

Луиджи Сартор
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Луиджи Сартор / Фото: ilmessaggero.it

Луиджи уже предстал перед судьей Беатриче Пуритой и воспользовался правом не отвечать на вопросы. После этого бывший футболист был помещен под домашний арест.

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Отметим, что в свое время Сартор провел два матча за национальную сборную Италии, был чемпионом Европы-1996 среди молодежи.

Выступая за "Парму", "Интер" и "Ювентус", по разу в каждом из этих клубов выигрывал Кубок УЕФА. Также в его послужном списке три победы в Кубке Италии.

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Сартор завершил профессиональную карьеру в 2009 году и, как сообщалось тогда, увлекся садоводством. К слову, ранее его уже подозревали в незаконной деятельности, связанной с договорными матчами в футболе.

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футболист чемпионат Италии Ювентус Турин сборная Италии мариухана Луиджи Сартор

Источник: ilmessaggero.it

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