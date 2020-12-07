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Игроку "Штутгарта" показали желтую карточку за гол из дворового футбола (видео)

7 декабря, 00:14

Олег Люлька Олег Люлька

Африканец Силас Вамангитука Фунду оставил в дураках оборону и вратаря "Вердера"

21-летний нападающий "Штутгарта" Силас Вамангитука Фунду получил от арбитра желтую карточку за издевательский гол, который он забил в воскресном матче чемпионата Германии против "Вердера".

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Шла 91-я минута. 21-летний конголезец Вамангитука после неудачного паса защитника "Вердера" перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, подошел к линии вратарской и вогнал мяч в сетку почти с линии ворот – но не сразу, а подождав, когда к нему подбежит голкипер бременцев.

Один из полевых игроков "Вердера" тут же едва не применил к автору пижонского гола Вамангитуке рукоприкладство – ситуацию разрядил арбитр Франк Вилленборг, показавший африканскому забивале желтую карточку за "неспортивное поведение". Но сам гол при этом не отменил.

Хотя в "Вердере" могли бы еще сказать этому парню из Киншасы спасибо, что он вообще не закатил мяч в их ворота "пятой точкой" – вот это было бы уже форменное унижение из арсенала дворового футбола!

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Силас Вамангитука Фунду

Силас Вамангитука Фунду / Фото: ФК "Штутгарт"

Интересно, что это был уже второй гол Вамангитуки в матче, после него счет стал 2:0 в пользу "Штутгарта". Тем не менее "Вердер" в оставшиеся минуты добавленного времени не прекратил борьбу, сумев один мяч отквитать и проиграв в итоге 1:2.

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Добавим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги автор издевательского мяча в ворота "Вередера" Силас Вамангитука Фунду с 6 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром "Штутгарта". Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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Вердер гол видео голов чемпионат Германии Штутгарт Бундеслига Силас Вамангитука Фунду

Источники: Сегодня|Спорт , ФК "Штутгарт"

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