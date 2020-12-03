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Роналду забил "Динамо" 750-й мяч в карьере. За кого и сколько положил Криштиану

3 декабря, 09:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский форвард отметился 75-м голов в форме "Ювентуса"

Вчера вечером "Ювентус" разгромил "Динамо" в Турине, забив три "сухих" мяча. Автором одного из голов стал 35-летний Криштиану Роналду. Статистики выявили, что этот гол для португальца оказался юбилейным, 750-м, в профессиональной карьере.

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Больше всего нападающий отличался в форме мадридского "Реала" – 450 раз. На втором месте – "Манчестер Юнайтед" (118 голов). За сборную Португалии Роналду забил уже 102 мяча, а за "Ювентус" – 75. Меньше же всего, всего пять раз, Криштиану огорчал соперников в форме своего родного клуба – лиссабонского "Спортинга".

Ранее Роналду забил более 100 голов за сборную Португалии.

Обладатель пяти "Золотых мячей" уже в 18 лет уехал из "Спортинга" в "МЮ", где выступал в 2003-2009 годах. Затем он девять лет провел в испанском "Реале", откуда в 2018 году перебрался в итальянский "Ювентус". Контракт с туринским клубом у Роналду действует до 2022 года.

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Читайте, что сказали звезды "Ювентуса" о матче с "Динамо": "Было важно победить ради новых стимулов".

Смотрите, как Криштиану забил в ворота "Динамо" в среду:

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