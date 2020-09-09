101 гол Роналду в сборной Португалии: когда, где, кому и сколько забивал рекордсмен Европы

Во вчерашнем матче Лиги наций Швеция – Португалия звездный форвард гостей Криштиану Роналду пересек юбилейный рубеж. Как известно, Роналду стал первым европейцем, забившим 100 голов за сборную. Однако в мировом футболе достижение принадлежит иранцу Али Даеи, который наколотил 109 мячей. Португалец не собирается вешать бутсы на гвоздь, так что, вероятно, скоро рекорд экс-форварда "Баварии" будет побит.

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Статистики отследили каждый из 101 гола феноменального футболиста и поделились интересными фактами. В форме сборной он провел 165 матчей, а мячи забивал в 66. Впервые парень отличился в 19 лет – в финальном турнире Евро-2004, но его команда тогда уступила грекам – 1:2.

При этом Португалия 55 раз побеждала и только шесть уступала. Больше всего от Роналду пострадали команды Швеции и Литвы, которых он огорчил по семь раз. А вот "большим" соперникам из Англии, Италии, Франции и Германии нападающий, оказывается, не забивал ни разу. Сборной Украины он в прошлом году забил раз, да и то – с пенальти.

На своем поле КриРо забил 47 мячей, на выезде – 39, на нейтральных полях – 15; в первом тайме – 41, во втором – 60. В его активе: 15 дублей, 7 хет-триков, два покера и 42 гола по одному. Примечательно, что после достижения 30-летия он отличился 48 раз в 47 играх, так что возраст парню – не помеха. Больше всего он "наколотил" в 2019 и 2016 годах – 14 и 13 голов соответственно.

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Чаще всего соперники страдали от правой ноги феномена – 55 раз, а головой (24) он даже забил больше, чем левой ногой (22). Мастер стандартных положений забил с них 21 раз, что составляет практически 20% всех его голов: 10 – со штрафных, 11 – с 11-метровых.

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К слову, Роналду рассказал, когда побьет голевой рекорд мирового футбола Али Даеи.

А больше всего голевых передач, по восемь, форварду отдали Рикарду Куарежма и Жоау Моутинью. Сам же он ассистировал партнерам 30 раз.

Смотрите шикарный гол Криштиану со штрафного в ворота сборной Швеции:

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