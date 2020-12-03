Звезды "Ювентуса" о матче с "Динамо": "Было важно победить ради новых стимулов"

Главный тренер туринской команды и ее звезды готовятся к битве с "Барселоной"

В среду около полуночи "Динамо" проиграло "Ювентусу", потерпев четвертое поражение в пяти турах элитного еврокубках. Теперь подопечным Мирчи Луческу следует настраиваться на решающий поединок с "Ференцварошем" за путевку в плей-офф Лиги Европы. Совсем другие проблемы в лагере итальянского гранда.

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После матча в Турине главный тренер "Юве" Андреа Пирло поделился своим мнением об игре, его слова приводит официальный сайт "Ювентуса":

"Я доволен подходом ребят, которые обеспечили нам результат. Хотя, конечно, вы не можете постоянно владеть мячом, поэтому порой приходится несколько минут защищаться. Нам нужно было действовать командно и поддерживать себя в позитивном настроении. Мы счастливы, что у нас есть Мората. У нас есть и Кьеза – рад, что ему удалось забить, он был хорош. А следующий матч с "Барселоной" – один из тех матчей, к которым все готовятся сами. Будет непросто, но мы поедем туда играть в свой футбол. Но пока мы должны сконцентрироваться на дерби с "Торино".

Порадовался успеху и форвард сборной Испании Альваро Мората, хотя больше говорил о своей команде:

"Было важно как можно скорее вернуться на победный путь. Ранее мы пропускали голы, которых можно было избежать, поэтому нам нужно быть более осторожными. У нас есть много новых игроков, им нужно адаптироваться, но нет времени. Ведь мы играем в отличной команде и не должны терять важные очки".

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Особенность вчерашней победы выделил опытный защитник Леонардо Бонуччи:

"Мы хотели победить, чтобы получить новые стимулы и укрепить позиции в турнирной таблице. В последние 15 минут первого тайма мы немного расслабились. Не считая того момента, когда "Динамо" едва не сравняло счет, у нас был хороший матч. Чтобы финишировать первым в группе, нам нужно забить три мяча "Барселоне". Это будет нелегко, но мы поедем туда, чтобы провести отличную игру и продолжить наш путь роста".

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Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Динамо":

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