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Человек-паук в воротах "Сокола" и бильярдная шайба: лучшие в УХЛ на старте сезона

5 декабря, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

После 13 матчей в чемпионате лидирует "Донбасс"

Украинская хоккейная лига определила лучших игроков чемпионата на старте сезона. Напомним, что после 13 матчей УХЛ в турнирной таблице лидирует "Донбасс" – 23 очка, а второе место делят "Сокол" и "Кременчук" – по 20 баллов. Ранее в чемпионате "Донбасс" вырвал победу у "Белого Барса", а "Краматорск" обыграл "Ледяных Волков".

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Так, лучшим вратарем на старте сезона – в октябре и ноябре – стал голкипер возродившегося "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. В 9 матчах 18-летний вратарь отбил 93,5% бросков при показателе надежности 1.58. 7 матчей, когда Кубрицкий находился в воротах, стали победными для киевлян – в том числе встречи против "Донбасса", "Кременчука" и "Краматорска". Две игры юный голкипер провел "на ноль".

Дмитрий Кубрицкий

Дмитрий Кубрицкий / Фото: УХЛ

Лучшим защитником двух осенних месяцев стал игрок "Днепра" Сергей Дорофеев. Опытный хоккеист провел 12 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности +8. Несмотря на не самые лучшие выступления команды, Дорофеев стабильно отмечался в воротах соперника и даже в проигранных "Днепром" матчах завершал свой микро-матч с положительным показателем полезности.

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Лучшим нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев, являющийся также лучшим бомбардиром Лиги. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13+11) очка при показателе полезности +15. В одном из матчей форвард забросил сразу 5 шайб, дважды оформлял дубли, а две его шайбы стали победными для "Донбасса".

Автором лучшей шайбы месяца также стал Андрей Сигарев. В матче против "Днепра" форвард отобрал шайбу у соперника, обыгрался с Олегом Шишлянниковым и с неудобной руки с острого угла отправил шайбу между щитком голкипера и стойкой ворот:

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Ранее мы также рассказывали, почему стоит посмотреть фильм "Юки". В прокат выходит картина о выходцах из Украины, которые стали легендами НХЛ.

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гол лучший вратарь ХК Донбасс Сокол Киев нападающий УХЛ ХК Днепр

Источник: УХЛ

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