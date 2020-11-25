Вот это красота! Все претенденты на звание лучшего гола 2020 года

Награда будет вручена 17 декабря во время торжественной церемонии Best FIFA Football Awards

ФИФА на официальном сайте огласила список номинантов на Премию Пушакаша-2020. Эту награду получает автор самого красивого гола. Победителя будут определять специальное жюри и все желающие, кто зарегистрируется на сайте организации и оставит свой голос за понравившийся мяч. Голосование продлится до 9 декабря.

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11 декабря ФИФА объявит трех финалистов, а торжественная церемония награждения Best FIFA Football Awards 2020 состоится 17 декабря.

Претенденты на премию Пушкаша-2020:

Ширли Круз (Коста-Рика). Коста-Рика – Панама (28 января 2020)

Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай). "Сеара" – "Фламенго" (25 августа 2019)

Джордан Флорес (Англия). "Шэмрок Роверс" – "Дандолк" (28 февраля 2020)

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Андре-Пьер Жиньяк (Франция). "Тигрес" – "Пумас" (1 марта 2020)

Софи Ингл (Уэльс). "Арсенал" – "Челси" (19 января 2020)

Златко Юнузович (Австрия). "Рапид" – "Зальцбург" (24 июня 2020)

Хломфо Кекана (ЮАР). "Мамелоди Сандаунс" – "Кейптаун Сити" (20 августа 2019)

Сон Хын Мин (Южная Корея). "Тоттенхэм" – "Бернли" (7 декабря 2019)

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Леонель Киньонес (Эквадор). "Универсидад Католика" – "Макара" (19 августа 2019)

Луис Суарес (Уругвай). "Барселона" – "Мальорка" (7 декабря 2019)

Кэролайн Вейр (Эквадор). "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (7 сентября 2019)

Напомним, что в прошлом году награда досталась подопечному Сергея Реброву в "Ференцвароше" Даниэлю Жори.

Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Ювентусом":

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