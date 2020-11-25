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Вот это красота! Все претенденты на звание лучшего гола 2020 года

25 ноября, 17:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Награда будет вручена 17 декабря во время торжественной церемонии Best FIFA Football Awards

ФИФА на официальном сайте огласила список номинантов на Премию Пушакаша-2020. Эту награду получает автор самого красивого гола. Победителя будут определять специальное жюри и все желающие, кто зарегистрируется на сайте организации и оставит свой голос за понравившийся мяч. Голосование продлится до 9 декабря.

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11 декабря ФИФА объявит трех финалистов, а торжественная церемония награждения Best FIFA Football Awards 2020 состоится 17 декабря.

Претенденты на премию Пушкаша-2020:

Ширли Круз (Коста-Рика). Коста-Рика – Панама (28 января 2020)

Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай). "Сеара" – "Фламенго" (25 августа 2019)

Джордан Флорес (Англия). "Шэмрок Роверс" – "Дандолк" (28 февраля 2020)

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Андре-Пьер Жиньяк (Франция). "Тигрес" – "Пумас" (1 марта 2020)

Софи Ингл (Уэльс). "Арсенал" – "Челси" (19 января 2020)

Златко Юнузович (Австрия). "Рапид" – "Зальцбург" (24 июня 2020)

Хломфо Кекана (ЮАР). "Мамелоди Сандаунс" – "Кейптаун Сити" (20 августа 2019)

Сон Хын Мин (Южная Корея). "Тоттенхэм" – "Бернли" (7 декабря 2019)

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Леонель Киньонес (Эквадор). "Универсидад Католика" – "Макара" (19 августа 2019)

Луис Суарес (Уругвай). "Барселона" – "Мальорка" (7 декабря 2019)

Кэролайн Вейр (Эквадор). "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (7 сентября 2019)

Напомним, что в прошлом году награда досталась подопечному Сергея Реброву в "Ференцвароше" Даниэлю Жори.

Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Ювентусом":

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футболист гол видео голов Луис Суарес FIFA's Best

Источник: Сегодня|Спорт

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