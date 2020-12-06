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"18+" Отборный мат вратаря женской сборной Казахстана, пропустившей 12 мячей от Франции

6 декабря, 18:15

Олег Люлька Олег Люлька

Ирина Сандалова забыла, что у ее ворот расположены микрофоны

Голкипер женской сборной Казахстана Ирина Сандалова взорвала соцсети своей матерной реакцией на пропущенные мячи в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Франции, который завершился поражением ее команды 0:12.

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28-летняя Сандалова, видимо, забыв, что рядом с ней расположены шумовые микрофоны, отборной бранью ругалась всякий раз, как мяч залетал в ее ворота. Как следствие, зрители услышали, насколько богатым на крепкие слова может быть женский футбол.

Внимание, присутствует нецензурная лексика!

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Отметим, что сборная Казахстана в итоге заняла последнее место в отборе на Евро-2021, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей команды составила 2:43.

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Ранее мы рассказывали, что футболистку уволили за неподобающее поведение, но это еще не видели ее фото в соцсетях.

Также мы писали, что девушка-футболистка переписала историю и стала нападающей мужского клуба.

Видео: Сегодня
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вратарь женский футбол сборная Казахстана брань

Источник: Сегодня|Спорт

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