"18+" Отборный мат вратаря женской сборной Казахстана, пропустившей 12 мячей от Франции

Голкипер женской сборной Казахстана Ирина Сандалова взорвала соцсети своей матерной реакцией на пропущенные мячи в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Франции, который завершился поражением ее команды 0:12.
28-летняя Сандалова, видимо, забыв, что рядом с ней расположены шумовые микрофоны, отборной бранью ругалась всякий раз, как мяч залетал в ее ворота. Как следствие, зрители услышали, насколько богатым на крепкие слова может быть женский футбол.
Внимание, присутствует нецензурная лексика!
Отметим, что сборная Казахстана в итоге заняла последнее место в отборе на Евро-2021, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей команды составила 2:43.
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Ранее мы рассказывали, что футболистку уволили за неподобающее поведение, но это еще не видели ее фото в соцсетях.
Также мы писали, что девушка-футболистка переписала историю и стала нападающей мужского клуба.
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