Игроки "Колоса" почти на три года старше состава "Риеки", но на 7 млн дешевле: сравнение составов

В украинском клубе нет ни одного игрока дороже миллиона евро

Сегодня в хорватском городе Риека "Колос" из Ковалевки встретится с местным одноименным клубом в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. "Риека" – "Колос" онлайн уже есть на нашем сайте, также матч можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Реклама

В отличие от "Десны", которой дебютировать в еврокубках доведется с грозным "Вольфсбургом", ковалевцам достался соперник, с которым можно и нужно играть. Для сравнения, суммарная стоимость всех игроков "Риеки" составляет 15,8 миллиона евро, а все игроки "Колоса" оцениваются в 8,4 млн евро. Средняя стоимость команд практически одинаковая – 546 тысяч евро против 350 тысяч евро.

Самым дорогим игроком в составе хорватского клуба является Франко Андрияшевич, которого transfermarkt.com оценивает в 1,5 млн евро. У "Колоса" игроков дороже миллиона нет, а самыми дорогими являются сразу четыре игрока с ценником в 600 тысяч евро – это Евгений Смирный, Евгений Волынец, Александр Черноморец и Алексей Зозуля.

Зато у "Колоса" намного старше и опытнее команда. Средний возраст подопечных Руслана Костышина составляет 26,9 года, а у соперника – 24,2 года. К слову, самым возрастным игроком в составе Колоса является новичок команды Евгений Селезнев. Экс-форварду сборной Украины в июле стукнуло 35 лет.

Реклама

Ранее мы писали, что "Колос" может пободаться с "Риекой": букмекеры зауважали украинских селян после победы в Греции. Хорватскую команду считают фаворитом матча Лиги Европы, но далеко не безоговорочным.

"Арис" – "Колос": эксклюзивный сюжет о матче в Греции:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама