"Риека" – "Колос": онлайн-трансляция поединка Лиги Европы

Сегодня в Хорватии свой второй матч в еврокубках проведет сенсация 2-го раунда квалификации Лиги Европы – "Колос". Команда из Ковалевки уже выбила из борьбы греческий "Арис" и теперь попытается оставить за бортом отбора хорватскую "Риеку". Поединок на стадионе "Руевица" начнется в 21:45 по Киеву. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию из Риеки с комментариями ключевых моментов матча, а также фото и видео самых интересных эпизодов.

Риека – Колос

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За последние полтора десятилетия "Риека" из одноименного портового городка в Хорватии успела влиться в ряды грандов местного футбола. В сезоне-2016/17 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Хорватии, до этого трижды останавливаясь на серебряных медалях. В минувшем первенстве команда заняла третье место, отстав всего на одно очко от "Локомотивы". Но зато завоевала Кубок Хорватии. Так что в матчах на вылет не стоит недооценивать команду Симона Рожмана.

Понятно, что европейского опыта у "Колоса" на порядок меньше, чем у "Риеки". Но напора и характера команде Руслана Костышина не занимать. За каких-то восемь лет клуб из Ковалевки прошел путь от чемпионата Киевской области до Лиги Европы. А в своем первом сезоне в Премьер-лиге потрепал нервы всем старожилам и закрыл топ-6.

Смотрите, как "Колос" добирался в Хорватию

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Последние 10 матчей "Риеки" и "Колоса"

Сравнение составов

Стоит отметить, что несколько дней назад "Риека" продала своего лидера Антонио Чолака в ПАОК за 3 млн евро. Зато приобрела у "Легии" 20-летнего нападающего Сандро Куленовича.

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Что говорили перед матчем

Главный тренер "Риеки" Симон Рожман: "Это будет матч, в котором нет фаворита, в котором исход игры может решить любая мелочь. "Колос" одержал шесть побед в последних семи играх, обыграл "Арис" в Греции, и это говорит само за себя. Это опасная команда, в которой много опытных игроков. Но больше всего мы думаем о себе. Если мы покажем свою игру, будем действовать агрессивно, как мы это можем делать, то мы добьемся победы".

Симон Рожман/Фото nk-rijeka.hr

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин: "Будет очень тяжелый матч. Сравнить "Арис" и "Риеку"? Это совсем другие чемпионаты, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский. Однако "Риека" – это бронзовые призеры, обладатели Кубка. Поэтому, я думаю, что командная игра у нее наверняка лучше, чем у "Ариса". У греческой команды индивидуально сильные футболисты, а "Риека" сильна командой. Но мы не чувствуем давления".

Смотрите, как прошла тренировка "Колоса" в Риеке:

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Что думают букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом матча "Риеку" – коэффициент на ее победу 1.88, на выигрыш "Колоса" – 3.90, на ничью в основное время – 3.20.

Смотрите эксклюзивный сюжет о матче "Колоса" в Греции

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