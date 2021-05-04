Главный куряга мирового футбола заменит экс-тренера Шахтера в Роме

Маурицио Сарри, не представляющий свою жизнь без сигарет, подпишет с "волками" контракт на два года – за этот срок итальянец получит восемь миллионов евро

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер Ювентуса 62-летний Маурицио Сарри в скором времени возглавит Рому. Как сообщает Sport Mediaset, самый известный куряга мирового футбола, за день уничтожающий 60 сигарет, близок к подписанию контракта с "волками".

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Агент Сарри уже согласовал с Ромой условия соглашения. Договор будет рассчитан на два года, а зарплата Маурицио составит 4 млн евро за сезон без учета бонусов. Сторонам осталось только поставить подписи.

На Маурицио Сарри также претендовали Тоттенхэм, недавно уволивший Жозе Моуринью, и Фиорентина.

Ранее стало известно, что после завершения сезона Рома отправит в отставку экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку. Это решение было принято после того, как в первом матче 1/2 Лиги Европы римляне проиграли в гостях МЮ 2:6.

Реклама Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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В чемпионате Италии Рома занимает седьмое место без шансов попасть в зону ЛЧ.

Напомним, Маурицио Сарри остается без работы с лета прошлого года, когда его отправили в отставку из Ювентуса. До назначения в туринский клуб специалист тренировал Челси, Наполи и Эмполи.

При этом на стадионе Челси "Стэмфорд Бридж" после приглашения Сарри оборудовали специальную курильную комнату – для Маурицио.

А знаменитый защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини в своей автобиографии рассказал: "У Сарри дикая привязанность к сигаретам. Разговаривать с ним в его кабинете нужно только перед посещением душа, иначе потом будешь вонять сигаретным дымом".