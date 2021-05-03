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За смерть капитана Фиорентины работник клуба получил тюремный срок

3 мая, 17:12

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший спортивный консультант итальянского клуба Джорджио Галанти проходил подозреваемым по делу о внезапной смерти защитника Давиде Астори в 2018 году

Давиде Астори

Давиде Астори / Фото: AFP

Бывший спортивный консультант итальянской Фиорентины Джорджио Галанти приговорен к одному году тюрьмы. Он проходил подозреваемым по делу о смерти капитана "фиалок" Давиде Астори в 2018 году. И в суде его вина была доказана.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, профессор Галанти подписал сертификат пригодности Астори для занятий профессиональным спортом 10 июля 2017 года. Но его признали сфальсифицированным, поскольку футболист не прошел всех необходимых медицинских тестов, фиксирующих работу сердца. Факт подделки медицинских отчетов был установлен экспертами в ходе расследования.

Напомним, что Астори умер в ночь на 4 марта 2018 года во сне в гостиничном номере в Удине в преддверии матча чемпионата Италии с Удинезе. Как установили эксперты, футболист умер от ускорения сердечного ритма (тахиаритмия). При этом Астори могли спасти, если бы в комнате с ним находился еще кто-то, а защитник сообщил о своем самочувствии.

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После смерти Астори Фиорентина и Кальяри вывели из обращения 13-й номер, под которым центральный защитник выступал в этих клубах.

Также Фиорентина переименовала тренировочную базу в честь Давиде Астори.

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