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Шевченко уйдет из сборной Украины: тренер озвучил свои планы после Евро-2020

3 мая, 18:23

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы работать тренером в Италии. Но пока сосредоточен на подготовке к чемпионату Европы

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мечтает возглавить Милан, однако пока не против начать и с другого итальянского клуба. Наставник "сине-желтых" уже задумывается о карьере после национальной команды и буквально летом начнет "смотреть по сторонам".

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"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб. Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы-2020, после этого буду смотреть по сторонам", – передает calciomercato слова Шевченко в эфире итальянского радио

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

Напомним, что контракт Шевченко с УАФ заканчивается в конце 2022 года – аккурат после чемпионата мира в Катаре, куда еще нужно отобраться. Однако, возможно, обладатель "Золотого мяча" может попросить отпустить его пораньше, если получит интересное предложение из Италии.

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Ранее Шевченко вспоминал проигранный финал Лиги чемпионов Ливерпулю: "Три месяца просыпался с криками".

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