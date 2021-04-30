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Шевченко мучили ночные кошмары: "Три месяца просыпался с криками"

30 апреля, 18:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Звезда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил, что ему снилось после финала Лиги чемпионов 2005 года, когда Милан проиграл Ливерпулю

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко недавно вспомнил, что жить в СССР было неплохо. А теперь Андрей Николаевич поделился воспоминаниями о проигранном финале ЛЧ-2005. Тогда Милан вел после первого тайма в три мяча, но проиграл Ливерпулю.

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"Рана все еще кровоточит. В первые три месяца после этого поражения я просыпался ночью с криком. До сих пор думаю об этом, хотя прошло уже 16 лет. Ливерпуль – Милан – это доказательство прекрасности футбола. Иногда эта красота жестока", – рассказал Шевченко в интервью Il Corriere della Sera.

Напомним, что автобиография легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко вчера поступила в продажу.

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