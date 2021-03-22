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Футболиста приговорили к тюремному заключению за вечеринку во время карантина

22 марта, 20:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гости футболиста выпивали, обнимались и целовались друг с другом

Нападавший "Вестерло" Тур Диркс приговорен к месяцу тюремного заключения и штрафу в 800 евро за то, что в декабре прошлого года организовал вечеринку с участием 15 человек, несмотря на карантин.

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Мало того, что гости футболиста нарушили карантинные ограничения, так они еще и мешали соседям, которые не выдержали шума в 3 часа ночи и вызвали полицию. Гости наплевательски отнеслись к рекомендациям МОЗ, обнимались и целовались друг с другом во время прощания, а особо дерзкие даже пытались выяснять отношения с копами, сообщает hln.be.

Прокурор требовал для футболиста максимальное наказание в виде трех месяцев тюремного заключения и штрафа в размере 4 тысяч евро, но в итоге Диркс отделался более легким наказанием.

Ранее мы писали, что ради секс-вечеринки звездный футболист Премьер-лиги нарушил карантин сразу в двух странах. Игрок сборной Англии слетал в Париж на частном самолете.

Видео: Сегодня

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карантин футболист чемпионат Бельгии

Источник: Сегодня|Спорт

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