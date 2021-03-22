Неймару пришлось объясняться за страничку на сайте знакомств "на одну ночь"

В Сети появился скриншот якобы официальной страницы нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в популярном приложении для знакомств Tinder. Впрочем, сам футболист отрицает, что эта страница принадлежит ему, хотя на ней видно значок подлинности.

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"Я надеюсь, что тот, кто использует Tinder с моим именем... хорошо меня представляет", – отшутился Неймар в Twitter.

Популярный сервис знакомств частенько используют для знакомств "на одну ночь". Вероятно, один из болельщиков Неймара решил получить дополнительное внимание от девушек. Интересно, как будет оправдываться во время свидания?

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