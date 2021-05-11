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Футболист МЮ отыграл матч с часами на руке (фото)

11 мая, 23:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Английский защитник Аксель Туанзебе вышел на поле с часами на руке. Арбитры не заметили лишний предмет на руке игрока Манчестер Сити, поэтому он в таком виде отыграл весь матч

Фото: REUTERS/Peter Powell

Фото: REUTERS/Peter Powell

Игрок Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе провел матч против Лестера в чемпионате Англии с часами на запястье. Вероятно, английский защитник забыл снять часы в раздевалке, а бригада арбитров проморгала запрещенный предмет, иначе его бы обязательно заставили снять часы.

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Согласно правилам Премьер-лиги, футболистам запрещено выходить на поле с украшениями или различными предметами. Игрок стартового состава должен быть осмотрен перед началом матча, а запасной – перед входом в игру.

Отметим, что Лестер обыграл МЮ со счетом 2:1 и гарантировал Манчестер Сити золотые медали Премьер-лиги. МЮ остался на второй строчке в турнирной таблице, а Лестер укрепился на третьем месте.

Для капитана сборной Украины Александра Зинченко это уже третье чемпионство в Англии вместе с Сити. До этого он побеждал в Премьер-лиге в 2018-м и 2019 году. Всего Манчестер Сити становился чемпионом АПЛ семь раз.

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