Зинченко сделал хет-трик в Англии: МЮ подарил врагам-соседям досрочное чемпионство

Манчестер Юнайтед уступил Лестеру в матче 36-го тура Премьер-лиги и позволил команде украинского футболиста снова выиграть титул на туманном Альбионе

Зинченко с Гюндоганом и Фоденом / Фото: Reuters

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги МЮ дома принимал Лестер, который ведет борьбу за бронзовые медали чемпионата. Гости сумели переиграть второй состав "Дьяволов" со счетом 2:1 и гарантировать досрочное чемпионство Манчестер Сити. Ранее сообщалось, что перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола восхищается Зинченко.

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Команды из Манчестера сыграли по 35 матчей и за три тура до конца сезона в АПЛ между ними 10 очков. Так что у подопечных Сульшера не осталось даже математических шансов догнать ребят Хосепа Гвардиолы.

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Для капитана сборной Украины Александра Зинченко это уже третье чемпионство в Англии вместе с Сити. До этого он побеждал в Премьер-лиге в 2018-м и 2019 году. Всего Манчестер Сити становился чемпионом АПЛ семь раз.

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Тем временем Манчестер Юнайтед, набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лестер с 66 баллами поднялся на третье место, вновь отодвинув Челси (64) на четвертую строчку.

Ранее Тухель сделал вторую подножку Гвардиоле. Во время репетиции финала Лиги чемпионов Челси дожал МанСити.

Смотрите, как Манчестер Сити играл в Лиге чемпионов