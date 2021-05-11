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Футболіст МЮ відіграв матч з годинником на руці (фото)

11 травня, 23:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Англійський захисник Аксель Туанзебе вийшов на поле з годинником на руці. Арбітри не помітили зайвий предмет на руці гравця Манчестер Сіті, тому він в такому вигляді відіграв весь матч

Фото: REUTERS/Peter Powell

Фото: REUTERS/Peter Powell

Гравець Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе провів матч проти Лестера в чемпіонаті Англії з годинником на зап'ястку. Ймовірно, англійський захисник забув зняти годинник в роздягальні, а бригада арбітрів прогавила заборонений предмет, інакше його б обов'язково змусили зняти годинник.

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Згідно з правилами Прем'єр-ліги, футболістам заборонено виходити на поле з прикрасами або різними предметами. Гравець стартового складу повинен бути оглянутий перед початком матчу, а запасний – перед входом в гру.

Відзначимо, що Лестер обіграв МЮ з рахунком 2:1 і гарантував Манчестер Сіті золоті медалі Прем'єр-ліги. МЮ залишився на другій сходинці в турнірній таблиці, а Лестер зміцнився на третьому місці.

Для капітана збірної України Олександра Зінченка це вже третє чемпіонство в Англії разом з Сіті. До цього він перемагав в Прем'єр-лізі в 2018-м і 2019 році. Всього Манчестер Сіті ставав чемпіоном АПЛ сім разів.

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