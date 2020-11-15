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Франция обидела Роналду и вышла в Финал четырех Лиги наций (видео)

15 ноября, 01:10

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпионы мира оказались сильнее чемпионов Европы 1:0 - смотрите обзор поединка в Лиссабоне

Сборная Франции досрочно, за тур до финиша, выиграла свою группу Лиги наций и вышла в Финал четырех этого турнира, где поспорит за трофей с победителями трех остальных квартетов элитного дивизиона.

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Это стало известно после того, как подопечные Дидье Дешама в субботу вечером обыграли в Лиссабоне Португалию 1:0. Чемпионы мира-2018 все-таки оказались сильнее чемпионов Европы-2016 благодаря голу от Н'Голо – единственный мяч на 53-й минуте встречи забил полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

А вот Роналду забить в этом матче не удалось. А это значит, что Португалия складывает полномочия действующего победителя Лиги наций, которую она первой в истории выиграла в 2019 году.

Обзор матча Португалия – Франция (0:1)

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Португалия – Франция – 0:1
Гол: Канте, 53
Португалия: Патрисиу – Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру – Перейра (Оливейра, 84), Карвальо (Жота, 56) – Фернандеш (Моутиньо, 71) – Фелиш (Паулиньо, 84), Роналду, Б. Силва (Тринкан, 71)
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабио – Гризманн – Мартиаль (Жиру, 78), Коман (Тюрам, 59)
Предупреждения: Перейра – Льорис, Канте, Эрнандес

Турнирная таблица группы А3

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Роналду

Роналду / Фото: Reuters

Последний тур – 17 ноября

Хорватия – Португалия
Франция – Швеция

Отметим, что Хорватии, дабы сохранить прописку в элитном дивизионе, в последнем туре, 17 ноября, нужно сыграть у себя дома с Португалией лучше, чем Швеция в гостях сыграет в поединке с такой же немотивированной, как и португальцы, Францией.

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов Криштиану Роналду сборная Франции сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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