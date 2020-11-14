Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В субботу, 14 ноября, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" играют гранды мирового футбола – действующий чемпион Европы Португалия принимает действующего чемпиона мира Францию. Начало поединка, победитель которого выиграет группу А3 элитного дивизиона Лиги наций, в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

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Обе команды в своей группе Лиги наций выиграли все матчи, за исключением очного, который состоялся в октябре на "Стад де Франс". Тогда Франция и Португалия разошлись миром 0:0.

У сборных Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе по 10 очков, но в случае ничьей сегодня первое место за счет лучшей разницы мячей сохранят португальцы.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ КИРИЛЛА КРУТОРОГОВА

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Фернанду Сантуш / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш: "В составах обеих команд полно прекрасных футболистов. Всегда есть риск нарваться на контратаку, если теряешь мяч, так что надо уделять внимание организации игры и не терять концентрацию. Впрочем, мы в себе уверены. Если вспоминать наши прошлые встречи, ожидаю сейчас иного стиля игры. Полагаю, соперник может выйти с подвижным трио форвардов: Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем и Антуаном Гризманном, то есть с Марсьялем вместо Оливье Жиру"

Дидье Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Нам нужно реабилитироваться за то, что мы сыграли ниже ожиданий в товарищеском матче с Финляндией 0:2. Мы подолгу держали мяч, но ничего не могли создать. Мы получили хорошую пощечину. Но не будем зацикливаться на этом"

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость команд портал Transfermarkt оценивает в космическую сумму – 1 миллиард 767 миллионов евро. При этом французы на 242 млн дороже, чем португальцы.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом поединка аналитики называют Португалию. На ее победу установлен коэффициент 2.32, на ничью – 3.30, на победу Франции – 3.35. Наиболее вероятными счетами букмекеры называют 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Матч Португалия – Франция в субботу, 14 ноября, начиная с 21:45, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Португалия обыграла Швецию 3:0

Смотрите, как Франция обыграла Хорватию (2:1)

Все подробности в спецтеме Лига наций

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