Шевченко – после поражения от Германии: "Ребята были близки к ничьей"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча Лиги наций против Германии остался доволен игрой совей команды и считает, что его подопечные даже могли бы зацепиться за ничью, если бы реализовали свои моменты. Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

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Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций

"Если взять всю ситуацию – команда не сыграла ни одной игры, кроме Швейцарии в первом матче, основным составом. Сегодня ребята очень хорошо вошли в игру, не считая первых минут нервных. Пытались играть в наш футбол, моментами получалось. Мы играли против хорошего соперника с быстрыми флангами. Они перестроили игру, поэтому нам было тяжело сегодня. Ребята были близки к ничьей, если бы реализовали моменты, заслуживали ничью.

Три штанги? Это футбол. Самое главное, что мы играем с правильной структурой, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт – играть на таком уровне. Несмотря на все ситуации мы получили возможность проверить многих игроков, многие очень хорошо себя проявили

Однозначно, нам не хватало 4 игроков, это очень сильно ударило по нам. Потому что план на игру не строится только с основным составом, это еще дополнительные замены. У нас всегда были игроки, кто выходил и усиливал игру. Сегодня на многих позициях не хватало игроков. В конце мы пытались поменять игроков, кому-то дать сыграть, кому-то – отдохнуть.

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Впереди у нас тяжелый матч против Швейцарии, поэтому будем бороться. Сейчас очень тяжело найти кадры. Если не будет никаких травм, мы останемся в этом составе. Завтра летит самолет из Киева, чтобы забрать инфицированных игроков, которые не полетят с нами в Швейцарию. Мы практически не знали, будет ли игра и что будет с заболевшими игроками. У нас есть время до утреннего самолета. Если у нас будет необходимость добавить новых игроков, их нужно будет еще найти и вызвать", – сказал Шевченко сразу после матча в эфире канала "Футбол 1".

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