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Шевченко – после поражения от Германии: "Ребята были близки к ничьей"

15 ноября, 00:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник сборной Украины рассказал, как на команду влияют кадровые проблемы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча Лиги наций против Германии остался доволен игрой совей команды и считает, что его подопечные даже могли бы зацепиться за ничью, если бы реализовали свои моменты. Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций.

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"Если взять всю ситуацию – команда не сыграла ни одной игры, кроме Швейцарии в первом матче, основным составом. Сегодня ребята очень хорошо вошли в игру, не считая первых минут нервных. Пытались играть в наш футбол, моментами получалось. Мы играли против хорошего соперника с быстрыми флангами. Они перестроили игру, поэтому нам было тяжело сегодня. Ребята были близки к ничьей, если бы реализовали моменты, заслуживали ничью.

Три штанги? Это футбол. Самое главное, что мы играем с правильной структурой, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт – играть на таком уровне. Несмотря на все ситуации мы получили возможность проверить многих игроков, многие очень хорошо себя проявили

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Однозначно, нам не хватало 4 игроков, это очень сильно ударило по нам. Потому что план на игру не строится только с основным составом, это еще дополнительные замены. У нас всегда были игроки, кто выходил и усиливал игру. Сегодня на многих позициях не хватало игроков. В конце мы пытались поменять игроков, кому-то дать сыграть, кому-то – отдохнуть.

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Впереди у нас тяжелый матч против Швейцарии, поэтому будем бороться. Сейчас очень тяжело найти кадры. Если не будет никаких травм, мы останемся в этом составе. Завтра летит самолет из Киева, чтобы забрать инфицированных игроков, которые не полетят с нами в Швейцарию. Мы практически не знали, будет ли игра и что будет с заболевшими игроками. У нас есть время до утреннего самолета. Если у нас будет необходимость добавить новых игроков, их нужно будет еще найти и вызвать", – сказал Шевченко сразу после матча в эфире канала "Футбол 1".

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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