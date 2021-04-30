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Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски

30 апреля, 08:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Эдинсон Кавани забил два мяча и сделал две результативные передачи в матче против Ромы в Лиге Европы. Форвард Манчестер Юнайтед побил статистический рекорд в еврокубках

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани / Фото: Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани установил рекорд в еврокубках. Уругвайский нападающий в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против Ромы (6:2) записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

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Кавани стал самым возрастным игроком в истории еврокубков, кому удалось набрать "2+2". На момент матча Эдинсону исполнилось 34 года и 74 дней. Он побил достижение Роберта Левандовски Лионеля Месси, которым удавалось это сделать в 31 год.

Напомним, накануне Карим Бензема побил голевой рекорд Роналду в Лиге чемпионов. Французский нападающий Карим Бензема отличился голом в матче против Челси и побил голевой рекорд Криштиану Роналду в полуфинале.

А самый дорогой футболист мира установил антирекорд в матче против Зинченко. Французский нападающий Килиан Мбаппе впервые в карьере не нанес ни одного удара в матче Лиги чемпионов. Такие последствия для форварда ПСЖ после матча с командой Зинченко.

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