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"Манчестер Юнайтед" будет платить 11 млн евро артисту балета, чтобы тот забивал голы

6 октября, 10:21

Олег Люлька Олег Люлька

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани, попробовав себя на сцене, возвращается на футбольное поле

После оглушительного фиаско в последнем туре чемпионата Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" 1:6, манкунианцы решились раскошелиться на подписание звездного нападающего Эдинсона Кавани. 33-летний уругваец по прозвищу "Эль Матадор", последним клубом которого был "ПСЖ", перешел в "МЮ" в качестве свободного агента. Но при этом будет получать весьма приличную зарплату.

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Отметим, что после летнего ухода из "ПСЖ" Эдинсон удивил болельщиков футбола – Кавани активно занялся балетом и даже начал сотрудничать с национальным балетом Уругвая. Но теперь решил вернуться на футбольное поле.

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По данным Talksport, Кавани, подписавший с "МЮ" контракт на сезон с возможностью продления еще на один, получит за год 11,5 млн евро. По размеру оклада он будет делить четвертое место в команде с Маркусом Рашфордом. Напомним, самым высокооплачиваемым футболистом "красных дьяволов" является вратарь Давид Де Хеа, которому в год полагается 21,5 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" – один из величайших клубов в мире. С нетерпением жду возможности продолжить писать мою маленькую историю в книге футбола", – говорит Кавани, который до этого забил 138 голов в 200 матчах за "ПСЖ" и выиграл 5 чемпионских титулов Франции.

"Кавани привнесет в нашу команду энергию, силу, лидерство и отличный менталитет, но что более важно, голы. Молодые игроки смогут поучиться у одного из лучших бомбардиров Европы последнего десятилетия. Это фантастика", – сказал в свою очередь главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Смотрите, как Кавани забивал за "ПСЖ"

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед ПСЖ Эдинсон Кавани
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