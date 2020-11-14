"Кофейный" погром от Кавани и Суареса: яркая победа Уругвая в отборе на мундиаль

Однако один из авторов голов покинул поле уже на носилках

Этой ночью в Барранкилье на стадионе "Метрополитано Роберто Мелендес" состоялся матч 3-го тура отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Колумбии. В итоге гости неожиданно легко обыграли "кофейщиков" со счетом 3:0. Ранее мы писали, что колумбийский футболист получил ужасную травму – стопа буквально вывернулась в другую сторону.

Реклама

Счет в матче на 5-й минуте открыл 33-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани. Минимальное преимущество Уругвая продержалось до второго тайма, когда свое слово сказал Луис Суарес. После перерыва форвард мадридского "Атлетико" уверенно реализовал пенальти – 2:0.

Читайте также: Глупее автогола не придумаешь: вратарь из Уругвая невероятным образом закатил мяч себе между ног

Реклама Сборная Уругвая / Фото: Reuters

А окончательный счет встречи на 73-й минуте установил Дарвин Нуньес с передачи Лукаса Торрейры – 3:0. Но вскоре Нуньес травмировался и покинул поле на носилках. А сборная Колумбии на 90-й минуте осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитнику Йерри Мине.

В тренде Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Дарвин Нуньес покидает поле на носилках / Фото: Reuters

Таким образом, Уругвай набрал 6 очков после трех туров и поднялся в турнирной таблице Южной Америки с 6-го места на 4-е. А вот Колумбия опустилась на 7-е с 4 баллами. В следующем туре Уругвай примет Бразилию, а Колумбия сыграет на выезде с Эквадором. Обе встречи состоятся 17 ноября.

Реклама

Смотрите, как Уругвай играл против Франции

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама