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Форвард МЮ встановив рекорд єврокубків. Під його натиском не встояли Мессі і Левандовскі

30 квітня, 08:58

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Едінсон Кавані забив два м'ячі і зробив дві результативні передачі в матчі проти Роми в Лізі Європи. Форвард Манчестер Юнайтед побив статистичний рекорд в єврокубках

Едінсон Кавані

Едінсон Кавані / Фото: Getty Images

Нападаючий Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані встановив рекорд в єврокубках. Уругвайський нападник в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Роми (6:2) записав на свій рахунок два голи і дві результативні передачі.

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Кавані став найстаршим гравцем в історії єврокубків, кому вдалося набрати "2+2". На момент матчу Едінсон виповнилося 34 роки і 74 днів. Він побив досягнення Роберта Левандовскі Ліонеля Мессі, яким вдавалося це зробити в 31 рік.

Нагадаємо, напередодні Карім Бензема побив гольовий рекорд Роналду в Лізі чемпіонів. Французький нападник Карім Бензема відзначився голом у матчі проти Челсі і побив гольовий рекорд Кріштіану Роналду в півфіналі.

А найдорожчий футболіст світу встановив антирекорд в матчі проти Зінченка. Французький нападник Кіліан Мбаппе вперше в кар'єрі не завдав жодного удару в матчі Ліги чемпіонів. Такі наслідки для форварда ПСЖ після матчу з командою Зінченко.

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