"Фонсека – мой друг": тренер "Шахтера" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы

По иронии судьбы в 1/8 финала Лиги Европы "Шахтеру" выпала итальянская "Рома", которую возглавляет бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека. Результаты жеребьевки прокомментировал нынешний коуч донецкой команды Луиш Каштру, который сразу отметил, что жеребьевка его никогда не удивляет и нужно быть готовым к любому сопернику.

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Про отношения с Фонсекой

"Паулу – мой друг. Мы вместе работали в "Порту". Когда он ушел из "Шахтера", я пришел на замену. Он большой тренер с большими знаниями и великолепным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против "Ромы". И Фонсека будет играть не против Каштру, а против "Шахтера". Это будет очень "прижатый" этап для обеих команд, две сложнейшие встречи – сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше", – цитирует тренера "Шахтер"

Луиш Каштру / Фото: Reuters

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Фонсека хорошо знает "Шахтер"

Каштру считает, что в наши дни тренеру не нужно работать в клубе, с которым встречается его команда, чтобы очень хорошо его знать: "Мы изучаем соперников очень детально. Паулу знает характер игроков "Шахтера". Просматривая матчи, мы не всегда можем прочитать эмоциональную составляющую футболистов. Преимущество это? Посмотрим".

"Нам предстоит встреча с очередным сложным соперником, но мы уже играли с другими, и нам удавалось проходить дальше. За 20 еврокубковых матчей в "Шахтере" у нас 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений; 2 поражения от "Боруссии", по 1 – от "Интера", "Аталанты" и "МанСити". Мы встречались с европейскими грандами и поняли, что все возможно. Сейчас все двери открыты"

Паулу Фонсека / Фото: AFP

Статистика в пользу "Шахтера

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До этого сезона "Шахтер" провел 6 матчей с "Ромой" и одержал 4 победы, однако Каштру не считает, что это дает "горнякам" какое-то преимущество:

"Наша цель – пройти дальше. Мы можем сыграть вничью два матча, но пройти. Статистика – такая вещь, которая не всегда является правдивой. Для нас, тренеров, это во многом не считается. В футболе все происходит по-разному. Надеемся, что в этот раз все пройдет хорошо. Мы абсолютно спокойно подойдем к этим матчам, но еще предстоит огромная работа в чемпионате и Кубке"

Ранее мы писали, что "Шахтер" рад встрече со своим бывшим тренером.

Смотрите все результаты жеребьевки Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Маккаби"

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